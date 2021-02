Quali scenari e prospettive si aprono per i consumatori e le piccole imprese in vista della fine del regime di maggior tutela nel mercato energia? Se ne parlerà il 9 febbraio in occasione del Convegno Nazionale Energia organizzato, in modalità telematica, dal Centro Studi I.R.C.A.F. (Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione). All'interno d ...

© Riproduzione riservata