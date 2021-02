Alla luce della delibera 467/2019/R/eel, con cui l'Arera ha avviato una procedura sperimentale per l'ammodernamento delle colonne montanti negli edifici più datati, il Cei propone un corso (18 febbraio, h. 14:00, www.ceinorme.it) per illustrare le opportunità (in termini economici e ambientali) che ne derivano e le norme tecniche applicabili al r ...

© Riproduzione riservata