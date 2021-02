Secondo l'Autorità per l'energia il mercato elettrico della capacità non è disegnato a monte per favorire il termoelettrico e né ostacolare gli accumuli associati alle rinnovabili, il punto è che di ciascuna tecnologia è necessario prendere in considerazione le caratteristiche specifiche, come il livello di avanzamento e l'affidabilità. Lo ha detto ...

© Riproduzione riservata