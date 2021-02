“Riceviamo con la più alta considerazione l'invito arrivato stamane dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a produrre in tempi brevi le nostre proposte ai fini del disegno di legge annuale per la concorrenza”. Così in una nota il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, riferendosi all'annuncio del ...

© Riproduzione riservata