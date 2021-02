Tregua ieri pomeriggio in chiusura del mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, dopo l'impennata del giorno precedente. Sul Cif Med del 16 febbraio la benzina, convertita al cambio di 1,2143 dollari, si è posizionata a 358,91 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 361,68 il gasolio 0,1 a 355,77 e il denso Btz a 354,94 euro per mille chili ...

