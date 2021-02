"Nell'anno più difficile nella storia dell'industria energetica", i conti del gruppo Eni tornano in utile nel finale. Secondo i dati appena divulgati, nel quarto trimestre del 2020 Eni ha realizzato un utile netto adjusted di 66 milioni di euro, tornando per la prima volta in utile dallo scoppio della pandemia © Riproduzione riservata