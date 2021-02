La povertà energetica è un problema che colpisce 1,4 miliardi di persone nel mondo, 50 milioni in Europa e 5 milioni in Italia, ed è destinato ad aggravarsi a causa del perdurare della crisi pandemica. Nel nostro paese circa il 16% della popolazione non riesce a riscaldare la propria casa, mentre i costi di climatizzazione, illuminazione e utilizzo ...

© Riproduzione riservata