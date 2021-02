Il 2021 è un anno ricco di novità per le normative afferenti gli impianti elettrici, che saranno approfondite con un Convegno Cei di formazione gratuita (25 febbraio, h. 9:00/16:30, www.ceinorme.it). I quattro interventi in programma riguardano: “Evoluzione degli impianti utente per le comunicazioni elettroniche” (Guida Cei 306-2, buone pratich ...

© Riproduzione riservata