I lavori al costiero Gnl Higas di Oristano sono completati e sarà il deposito sardo, come previsto, il primo a entrare in funzione in Italia. Ce lo conferma Claudio Evangelisti, amministratore delegato di Gas and Heat, la società che si è occupata dell'ingegneria di dettaglio, dell'ingegneria per ottenere i permessi ministeriali e dei Vvf, dell'acq ...

