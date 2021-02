Si svolgerà mercoledì 24 febbraio, alle ore 14:30, un webinar promosso da Assopetroli-Assoenergia in collaborazione con Radio Radicale dal titolo "Il Governo Draghi tra assetto politico e Piano di ripresa". Il talk sarà in seguito mandato in onda anche su Radio Radicale.

Al webinar parteciperanno: Mario De Pizzo, inviato politico del Tg1, Michele ...

© Riproduzione riservata