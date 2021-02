È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio il decreto del ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”. Il testo è in allegato. ...

© Riproduzione riservata