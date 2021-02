L'assemblea straordinaria di Autogrill spa, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di 600 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, ...

