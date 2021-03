La multiutility veronese Agsm Energia ha firmato il contratto di fornitura del bando Consip vinto dalla multiutility scaligera, che fornirà quindi l'energia elettrica per le trasmissioni delle reti televisive nazionali Rai attraverso Rai Way, il gestore di infrastrutture e servizi di rete per telecomunicazioni leader in Italia. Dal 1° aprile partir ...

© Riproduzione riservata