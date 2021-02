Con la delibera 63/2021/R/com, l'Autorità per l'energia ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda". Per i consumatori con Isee non superiore a 8.265 euro basterà compilar ...

© Riproduzione riservata