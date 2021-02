Supermarket Covid, le mani dei clan sulle aziende in crisi”. È il titolo del servizio-inchiesta pubblicato oggi su Repubblica alle pag. 8 e 9, autore Floriana Bulfon. Che prende spunto da una ricerca svolta in esclusiva per il quotidiano dal Cerved, l'agenzia di informazioni commerciali diretta da Andrea Mignanelli con sede a San Donato Mi ...

© Riproduzione riservata