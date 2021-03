Con risoluzione 13/E del 1° marzo l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dice ...

© Riproduzione riservata