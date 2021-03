La Lega è pronta a dare il suo contributo per affrontare le grandi sfide che attendono il nuovo ministero per la Transizione ecologica: lo ha dichiarato in una nota, diffusa sabato, il responsabile del dipartimento Energia del carroccio Paolo Arrigoni, riferendosi al super dicastero che assorbirà oltre a tutte le competenze dell'ambiente anche ...

© Riproduzione riservata