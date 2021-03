Dopo uno scivolone sotto i 63 dollari alla chiusura di ieri, questa mattina il barile sembra in ripresa. Continuano i rincari dei carburanti, sia per quanto riguarda i listini dei prezzi consigliati che per i prezzi praticati alla pompa.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al lit ...

© Riproduzione riservata