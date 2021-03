Alerion Clean Power, attraverso la propria controllata Enermac Srl, ha sottoscritto con Siemens Gamesa Renewable Energy un contratto di fornitura per l'acquisto di 15 turbine eoliche SG 3.4 – 132, da 3,4MW, per il suo parco di Orta Nova in Puglia.

L'impianto avrà una potenza complessiva di 51 MW, con una produzione stimata media annua pari a circa ...

