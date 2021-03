Il 2020 è stato un anno estremamente faticoso, ma anche di crescita del numero di clienti e di un nuovo protagonismo dei canali digitali. Lo racconta in un'intervista alla Staffetta, Marco Bernardi, presidente di Illumia, società di vendita del gruppo Tremagi, attivo dal 2003 nel retail di energia in Italia, in cui interviene sui temi del momento d ...

© Riproduzione riservata