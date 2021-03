Molta visione, alcuni spunti concreti e un po' di “nostalgia” per l'esperienza in Leonardo: è l'impressione che si trae dal primo intervento istituzionale del neo ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, che oggi ha aperto la due giorni di dibattiti, organizzata dal Mite, in vista della Conferenza nazionale per aggiornare la Str ...

© Riproduzione riservata