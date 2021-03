Con l'avvio atteso in maggio dell'accoppiamento (coupling) del mercato elettrico infragiornaliero italiano con quello degli altri paesi europei nell'ambito del programma UE Sdic, sulla frontiera svizzera si tornerà invece a un sistema di allocazione della capacità con aste esplicite. Lo hanno fatto sapere ieri in una nota i gestori di rete e dei me ...

