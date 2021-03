Domani saranno trascorsi 12 mesi dall'editoriale del 13 marzo 2020 “Emergenza, la Staffetta non chiude”, uscito nei primi giorni del lockdown per il Covid-19. Un anno dopo, mentre l'Italia si prepara a una nuova ondata di restrizioni, molto è cambiato, non tutto in peggio per fortuna: un vaccino è stato trovato, le istituzioni - nazionali ed UE - h ...

© Riproduzione riservata