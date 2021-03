Si è svolto oggi il primo incontro tra i ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per individuare le soluzioni volte ad accelerare i processi autorizzativi per la realizzazione in tempi brevi di opere pubbliche previste nel Pia ...

© Riproduzione riservata