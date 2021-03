Lo sviluppatore fotovoltaico polacco R. Power Group ha annunciato che intende espandere il proprio portafoglio in Italia con oltre 300 MW di nuovi progetti. L'azienda polacca intende iniziare a costruire il primo impianto già all'inizio del 2022, con l'obiettivo di installare più di 200 MWp in tre anni. Il piano prevede progetti in varie località e ...

