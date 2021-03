Con una nota unitaria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio hanno chiesto al ministro della Salute, a quello del Lavoro e al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 di inserire in via prioritaria nel piano vaccinale i gestori della rete di distribuzione carburanti. Le federazioni nella nota evidenziano che “gli operatori ...

© Riproduzione riservata