Dopo oltre quattro mesi di rialzo, registriamo un calo per le medie settimanali dei prezzi praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda la modalità self service. Ribasso dovuto alle mosse di Q8, IP ed Esso, mentre Eni e Tamoil hanno tenuto fermi i listini. La benzina self service è a 1,575 euro/litro (-1 millesimo rispetto alla scorsa s ...

