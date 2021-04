Oltre alla proroga del Superbonus 110% fino al 2023, il Governo potrebbe procedere ad una revisione complessiva degli incentivi per l'efficienza energetica in campo edilizio: lo ha annunciato questo pomeriggio la sottosegretaria al Mite Vanna Gava, rispondendo in commissione Attività produttive alla Camera all'interrogazione presentata dall'onore ...

© Riproduzione riservata