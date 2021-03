Pubblichiamo in allegato lo schema di decreto ministeriale con gli obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2021-24 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, annunciato nei giorni scorsi dal ministero della Transizione ecologica. Il testo sarà esaminato dal Consiglio dei ministri, il prossimo in programma per oggi pomeriggio non r ...

© Riproduzione riservata