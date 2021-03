La Commissione europea ha avviato ieri un'indagine formale per valutare se la borsa elettrica Epex Spot abbia approfittato della sua posizione dominante per ostacolare le attività dei concorrenti sul mercato dei servizi di facilitazione degli scambi infragiornalieri di energia elettrica in almeno sei Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Germania ...

© Riproduzione riservata