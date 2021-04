Secondo quanto si legge su Italia Oggi, Saudi Aramco è in trattative riservate con un consorzio di investitori americani, cinesi e sauditi per la cessione di una quota fino al 49% della propria rete di oleodotti. In cambio Saudi Aramco riceverà una somma compresa tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Tra gli investitori ci sono Apollo, Eig Global ...

© Riproduzione riservata