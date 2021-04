Maire Tecnimont annuncia in una nota che la sua controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto da parte del Federal Executive Council nigeriano per l'esecuzione dei lavori di riabilitazione del Complesso di raffinazione della Port Harcourt Refinery Company Limited, situato a Port Harcourt, nel Rivers State, in Nigeria.

Port Harcourt Refiner ...

© Riproduzione riservata