Il gestore della rete britannica di trasmissione National Grid per 5 mesi nel corso del 2017 non ha rispettato l'obbligo di fornire previsioni imparziali e accurate sulla domanda di elettricità con 7 giorni di anticipo e per questo l'authority Ofgem l'ha multata per 1,5 milioni di sterline. Lo annuncia la stessa Ofgem in un nota, spiegando che la s ...

