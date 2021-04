Ancora un ostacolo per l'elettrodotto Paternò-Pantano-Priolo, circa 90 km di linea da 380 kV che Terna ha inserito nei suoi piani nel 2006 per decongestionare la Sicilia orientale: nei giorni scorsi il ministero della Transizione Ecologica ha dichiarato non ottemperata una delle prescrizioni del decreto Via del 2013, tra l'altro perché Terna non ha ...

© Riproduzione riservata