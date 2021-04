Includere anche il ministero per l'Innovazione tecnologica nel nuovo Comitato per la Transizione ecologica (Cite): è la richiesta della commissione Industria del Senato che ieri ha approvato il parere sul disegno di conversione in legge del decreto Ministeri.

Nel parere, presentato dalla relatrice Maria Virginia Tiraboschi (Fibp-Udc), è sta ...

© Riproduzione riservata