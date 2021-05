Depositi fiscali che passano di mano dopo essere finiti in dissesto finanziario per debiti con il fisco, debiti a loro volta generati per responsabilità solidale con trader di carburanti disinvolti. Uno schema che in questi anni si è visto più volte, a partire dal caso macroscopico della Depositi Costieri Trieste. Uno schema che sembra ripetersi a ...

© Riproduzione riservata