Maire Tecnimont annuncia in una nota che la sua controllata NextChem si è aggiudicata un contratto da Total Corbion PLA, una joint venture al 50% tra Total e Corbion, per realizzare un Front End Engineering Design per un impianto di 100.000 tonnellate annue di acido polilattico (PLA) a Grandpuits, Francia. L'acido polilattico è una bioplatisca deri ...

© Riproduzione riservata