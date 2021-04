Il crescente sviluppo urbanistico e l'incremento dell'uso del suolo per le attività antropiche stanno mettendo sempre più in crisi i sistemi di drenaggio urbano. La mitigazione del rischio idraulico passa attraverso un nuovo concetto di idraulica urbana sostenibile, recepito in alcune normative anche come ‘criteri di invarianza idraulica'. Un corso ...

© Riproduzione riservata