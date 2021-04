Il settore edilizio è responsabile di oltre un terzo delle emissioni carboniche dell'Unione europea, ma solo l'1% degli edifici affronta in un anno ristrutturazioni finalizzate all'efficientamento energetico. Esplorare i modelli di business innovativi proposti dagli sportelli unici europei, finanziati da Comm. Ue e Bei per fornire ai proprietari co ...

© Riproduzione riservata