In occasione dell'aggiornamento del Programma energia e clima, mercoledì Elettricità Futura ha scritto alla Regione Lombardia per avere un confronto sull'installazione di impianti fotovoltaici a terra e, soprattutto, sui terreni agricoli. Elettricità Futura nota come la normativa attuale limiti la realizzazione di fotovoltaico su aree agricole a i ...

© Riproduzione riservata