Mediterraneo in leggero recupero nella chiusura di ieri pomeriggio in scia ai greggi sui circuiti elettronici internazionali. I prezzi d'acquisto, che oggi hanno beneficiato di un ribasso, domani presenteranno un leggero recupero. In un mercato dalle caricazioni ridotte per il “fine mese”. Sul Cif Med del 27 aprile la benzina, convertita al cambio ...

© Riproduzione riservata