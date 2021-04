Un testimone chiave. In un fascicolo del 1998 dell'indagine del giudice Calia. La telefonata con Mattei la mattina del 27 ottobre 1962. I rapporti su due binari tra Eni e Esso. Per accordi che poi ebbero scarso effetto. Le lamentele della Exxon per i pagamenti ai partiti. Con un siparietto finale su Vittorio Valletta