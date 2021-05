Due appuntamenti online per approfondire il tema dell'integrazione della ricarica elettrica nelle stazioni di servizio. È la E-Mobility Week di Assopetroli-Assoenergia, in programma domani e venerdì.

Il Pniec, si legge in una nota, pone obiettivi di crescita molto ambiziosi per le auto elettriche e per l'infrastruttura di ricarica. A partire da q ...

