Nuova nomina in Falck Renewables: Giovanni Stucchi è il nuovo Group General Counsel and General Secretary. Fra le sue responsabilità, fa sapere la società in una nota, la gestione delle attività legali, ordinarie e straordinarie, sia stragiudiziali che giudiziali, gli adempimenti societari e la compliance.

