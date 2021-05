Un tavolo di confronto permanente con istituzioni e imprese sulla questione delle comunità energetiche, per approfondire la normativa di settore e gli strumenti a disposizione di aziende e cittadini. Questa la proposta di Enea che sarà presentata il prossimo 19 maggio nel webinar “Sviluppo e futuro delle comunità energetiche in Italia”. Per support ...

© Riproduzione riservata