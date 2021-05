In carica dal 25 settembre 2015, Claudio Spinaci resta presidente di Unem (ex UP) per altri due anni. Senza contendenti e senza traumi. Per consentire di portare avanti e per consolidare la scelta, decisa nell'ottobre scorso, di cambiare nome all'associazione, con tutto ciò che la sottende. Una convergenza sul suo nome nonostante l'allargamento de ...

© Riproduzione riservata