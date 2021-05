Il gruppo Saras ha archiviato il primo trimestre del 2021 con un una perdita netta pari a 23,8 milioni di euro, inferiore alla perdita di 113,1 milioni di euro registrata nel primo trimestre del 2020. Migliora anche Ebitda, che è tornato in positivo per 27,1 milioni di euro, dopo aver chiuso con il segno meno per 92 milioni di euro i primi tre mesi ...

© Riproduzione riservata