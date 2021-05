La Basile Petroli, storico operatore di Taranto con deposito fiscale e un centinaio di punti vendita, è in concordato con riserva. Il ricorso è stato presentato lo scorso 10 febbraio e il tribunale di Taranto, "in considerazione della rilevanze economica dell'impresa e della congruente complessità degli adempimenti" per la formulazione della propos ...

