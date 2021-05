No al ritorno alla concessione, sì a un rafforzamento dei requisiti per l'autorizzazione. Così Unem e Assopetroli rispondono alla proposta delle associazioni dei gestori di tornare alla concessione per la distribuzione carburanti. Il confronto è andato in onda questa mattina in occasione del convegno Faib per l'assemblea elettiva chiamata a individ ...

© Riproduzione riservata