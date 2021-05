Saipem si è aggiudicata l'estensione di due importanti contratti per attività di perforazione onshore in Arabia Saudita della durata rispettivamente di 5 e 10 anni e di un nuovo contratto in Colombia della durata di 4 anni. Il totale delle commesse finora acquisite dalla divisione Drilling Onshore dall'inizio del 2021 supera così i 250 milioni di d ...

© Riproduzione riservata